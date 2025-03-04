«Ошибки и недовольства»: В отрасли поддержали запрет передвижных камер на дорогах

«Вице-спикер абсолютно правильно мыслит, мы об этом говорили много раз. В основном треноги используют в виде ловушек там, где автомобилисты не очень хорошо ориентируются. Но в ГИБДД всегда говорят, что треноги практически нигде не используются, только там, где проводятся какие-то работы по ремонту дорог. Здесь получается спор, который длится не менее десяти лет. Надо решить проблему законности использования передвижных камер. Развивать дискуссию не имеет смысла, их нужно просто запретить законодательно. Такие камеры часто выдают ошибки. Камера может стоять внизу, а снимают автомобиль, который движется выше. Тут большая погрешность при высоких скоростях. И эти камеры особо никто не проверяет», - объяснил он.

По его словам, камеры не так влияют на безопасность на дорогах, как осведомленность водителей о возможном штрафе. В этом помогают предупреждения о камерах в навигаторе.

«До сих пор автомобилисты предупреждают друг друга о таких камерах, мигают дважды. Это говорит о том, что это вызывает серьезные недовольства в обществе. Камеры эти не определяются в навигаторе, их могут ставить на любом месте. Солидарность автомобилистов в этом вопросе очевидна. Да, камеры влияют на безопасность. Но основную профилактическую роль вносит именно нежелание людей получить штраф, поэтому автомобилист не нарушает, если видит в приложении навигатора информацию о камере», - заключил собеседник НСН.

Муляжи дорожных камер не улучшают ситуацию с безопасностью на дорогах, фиксировать нарушения нужно с помощью регистраторов водителей, заявил ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль «Радиоточке НСН».

