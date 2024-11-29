«Не меняли с 2007 года!»: Повышение штрафов за нарушение ПДД объяснили инфляцией

Повышение штрафов для российских водителей обусловлено накопленной за несколько лет инфляцией, некоторые штрафы не меняли с 2007 года, заявил член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с НСН.

Штрафы за дорожные нарушения для российских водителей повысят в среднем в полтора раза: такие поправки к КоАП правительство внесло в Госдуму. «Коммерсант» пишет, что подорожание будет в 2-2,5 раза – с учетом изменения механизма оплаты постановлений с пятидесятипроцентной скидкой (скидка составит 25%). Документом, в частности, предусмотрено повышение санкции за превышение скорости на 20–40 км/ч с 500 до 750 рублей. Шкуматов назвал это повышение техническим.