«Не меняли с 2007 года!»: Повышение штрафов за нарушение ПДД объяснили инфляцией
Петр Шкуматов заявил НСН, что повышение штрафов не приведет к коррупционным схемам, так как 90% штрафов выписывают камеры.
Повышение штрафов для российских водителей обусловлено накопленной за несколько лет инфляцией, некоторые штрафы не меняли с 2007 года, заявил член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с НСН.
Штрафы за дорожные нарушения для российских водителей повысят в среднем в полтора раза: такие поправки к КоАП правительство внесло в Госдуму. «Коммерсант» пишет, что подорожание будет в 2-2,5 раза – с учетом изменения механизма оплаты постановлений с пятидесятипроцентной скидкой (скидка составит 25%). Документом, в частности, предусмотрено повышение санкции за превышение скорости на 20–40 км/ч с 500 до 750 рублей. Шкуматов назвал это повышение техническим.
«На самом деле речь идет о корректировке штрафов на уровень инфляции. Потому что все-таки мы очень долгое время не наблюдали этого, штрафы за превышение скорости вообще не повышались с 2007 года. С той поры многое изменилось, деньги стали другими. Поэтому не стоит говорить о том, что цель этого увеличения – повышение дисциплины водителей, безопасности на дорогах. Скорее, это именно техническая вещь, которая имеет отношение к накопленной инфляции», - объяснил он.
При этом Шкуматов подчеркнул, что на коррупционные моменты повышение штрафов никак не повлияет, так как с камерой не договоришься.
«У нас более 90% штрафов выписывается камерами, с камерой не договоришься. Штраф просто приходит на почту, его можно оплатить или обжаловать. Поэтому на коррупционные моменты корректировка штрафов никак не повлияет», - заключил он.
Со своей стороны, глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев сообщил, что в Госдуме этот вопрос не обсуждался, но он поддержит такое предложение.
«Пока это только слухи, мы не видели таких предложений. В Госдуме еще этого нет. Но могу сказать, что поддерживаю это. Дороги в России должны быть безопасными, ДТП должно быть меньше», - заключил собеседник НСН.
Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев сообщил «Радиоточке НСН», что увеличение штрафов за нарушение ПДД – правильная политика для достижения практически 100% собираемости штрафов, однако для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо также заняться установкой предупреждений о наличии камер.
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