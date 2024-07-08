Ошибка планирования: Бортпроводникам «Аэрофлота» предложили новые условия работы
Компания «Аэрофлот» ввела понятие «многобазовости», что позволило не оплачивать рабочее время сотрудников в полном объеме, заявил НСН президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов.
«Аэрофлот» начал предлагать борпроводникам дополнительные соглашения к трудовым договорам, которые позволяют недоплачивать сотрудникам. Об этом в интервью НСН сообщил экс-пилот и президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.
Гендиректор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук уволил своего заместителя по сервису Армана Алиханяна, сообщает Telegram-канал BRIEF. Уточняется, что это произошло на фоне массовых увольнений бортроводников, которые наблюдались с мая 2024. В свою очередь Telegram-канал «Авиаторщина» пишет, что в июне 2024 года авиакомпания столкнулась с задержками рейсов, поскольку около 1500 сотрудников одновременно взяли больничный. Дельдюжов подтвердил, что бортпроводники вынуждены работать в некомфортном графике.
«Слышал, что планирование плохое. Раньше авиакомпания летала только из Москвы, теперь придумали такое понятие, как «многобазовость». Предложили дополнительные соглашения работникам, в которых как база и место работы записано не только «Шереметьево», а 20 аэропортов, в том числе Анталья, Пхукет, Красноярск. Если сотрудник подписал дополнение к трудовому договору, получается, он везде на базе, и часть полетов - не работа, а доставка на место работы. Это было сделано специально, чтобы не учитывать рабочее время и не оплачивать его. В результате бортпроводники устают, по слухам бывало, кто-то из сотрудников в полете терял сознание, люди стали чаще брать больничные», - сказал он.
По словам собеседника НСН, подготовка новых кадров потребует значительного времени.
«Бортпроводников нужно сначала обучать несколько месяцев, затем вводить в строй с инструктором полетов и только потом начинается самостоятельная работа. На подготовку бортпроводника необходимо минимум четыре месяца», - заявил Дельдюжов.
НСН обратилась за комментарием в пресс-службу «Аэрофлота».
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила о повышении зарплаты пилотов в среднем на 30% с 31 октября. Командиры воздушного судна при налете в 70 часов в месяц будут получать до 624 тысяч рублей. Зарплата вторых пилотов составит до 407 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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