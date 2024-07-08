Ошибка планирования: Бортпроводникам «Аэрофлота» предложили новые условия работы

Гендиректор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук уволил своего заместителя по сервису Армана Алиханяна, сообщает Telegram-канал BRIEF. Уточняется, что это произошло на фоне массовых увольнений бортроводников, которые наблюдались с мая 2024. В свою очередь Telegram-канал «Авиаторщина» пишет, что в июне 2024 года авиакомпания столкнулась с задержками рейсов, поскольку около 1500 сотрудников одновременно взяли больничный. Дельдюжов подтвердил, что бортпроводники вынуждены работать в некомфортном графике.

«Слышал, что планирование плохое. Раньше авиакомпания летала только из Москвы, теперь придумали такое понятие, как «многобазовость». Предложили дополнительные соглашения работникам, в которых как база и место работы записано не только «Шереметьево», а 20 аэропортов, в том числе Анталья, Пхукет, Красноярск. Если сотрудник подписал дополнение к трудовому договору, получается, он везде на базе, и часть полетов - не работа, а доставка на место работы. Это было сделано специально, чтобы не учитывать рабочее время и не оплачивать его. В результате бортпроводники устают, по слухам бывало, кто-то из сотрудников в полете терял сознание, люди стали чаще брать больничные», - сказал он.