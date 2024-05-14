«Аэрофлот» будет выполнять более 70 рейсов в день между Москвой и Петербургом

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня увеличит частоту полетов между Шереметьево и Пулково до 70 в день, сообщили в пресс-службе в компании.

Так, рейсы между Шереметьево и Пулково будут вылетать теперь с интервалом от 15 минут, а из Внуково и обратно - от 30 минут. В компании назвали подобную практику и частоту полетов "уникальной".