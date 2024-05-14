«Аэрофлот» будет выполнять более 70 рейсов в день между Москвой и Петербургом
Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня увеличит частоту полетов между Шереметьево и Пулково до 70 в день, сообщили в пресс-службе в компании.
Так, рейсы между Шереметьево и Пулково будут вылетать теперь с интервалом от 15 минут, а из Внуково и обратно - от 30 минут. В компании назвали подобную практику и частоту полетов "уникальной".
Также авиакомпания на летний период увеличила число рейсов из Москвы в турецкую Анталью. Отмечается, что теперь из российской столицы на турецкий курорт будет летать 45 рейсов в неделю вместо 21. Из столичного аэропорта «Шереметьево» ежедневно будут летать семь рейсов авиакомпании.
Ранее стало известно, что «Аэрофлот» начнет выполнять собственные рейсы из Москвы в столицу Калмыкии Элисту, напоминает «Радиоточка НСН». В летнее сезонное расписание авиакомпании вошли три рейса в неделю.
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