«Аэрофлот» стабилизировал расписание рейсов из Шереметьево
7 июля 202405:01
Авиакомпания «Аэрофлот» стабилизировала расписание рейсов из московского аэропорта Шереметьево, сообщает РИА «Новости».
Также в штатном режиме осуществляется обслуживание пассажиров на стойках регистрации.
Как отметил перевозчик, 6 июля из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172 рейсов. Из них 167 рейсов отправлено, пять готовятся к вылету.
Ранее стало известно, что в «Аэрофлоте» сменится почти всё руководство службы бортпроводников после коллапса в конце июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru