«Аэрофлот» стабилизировал расписание рейсов из Шереметьево

Также в штатном режиме осуществляется обслуживание пассажиров на стойках регистрации.

Как отметил перевозчик, 6 июля из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172 рейсов. Из них 167 рейсов отправлено, пять готовятся к вылету.

Ранее стало известно, что в «Аэрофлоте» сменится почти всё руководство службы бортпроводников после коллапса в конце июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

