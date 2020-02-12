«Ошибка молодости»: Киселёв вступился за расхохотавшуюся из-за льгот ведущую

Киселёв заявил, что относится к ситуации доброжелательно, передает РИА ФАН со ссылкой на «Инфо24». «Это ошибки молодости, никакой катастрофы в этом нет», - уверен журналист.

По мнению Киселёва, ведущая не разобралась в теме – речь шла не о размере льгот, а об индексации, подчеркнул он.

В сюжете шла речь об индексации денежных выплат федеральным льготникам. В написанном для Новиковой тексте говорилось, что размер социальных выплат составит более 1,5 тысячи рублей, из которых около 900 рублей можно потратить на лекарства, 137 рублей вложить в путёвку в санаторий, а оставшиеся деньги потратить «на международный проезд к месту лечения и обратно». Зачитав этот текст, ведущая расхохоталась. Запись шла не в прямом эфире, но кто-то из коллег Новиковой выложил видео в Сеть.

Руководство камчатского ГТРК, судя по всему, решило не увольнять ведущую.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с НСН заявил, что в этом случае этику нарушает не поведение ведущей, а публикация видео в интернете – возможно, без разрешения самой журналистки.

