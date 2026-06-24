«Ошибался каждый 4-ый»: Почему в старших классах теперь необязательно выбирать профиль

Олег Смолин заявил НСН, что практика показала, что не всегда в 9-м классе можно определиться с будущей профессией.

Статистика прошлых лет показывает, что каждый четвертый девятиклассник ошибался в своем выборе будущей профессии, поэтому теперь в старших классах не обязательно будет выбирать два профильных предмета. Об этом в пресс-центре НСН рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Омбудсмен призвал ввести в школах углубленное изучение четырех предметов
«Министерство просвещения РФ с 2027 года вводит новый стандарт старшей школы, в котором будет предусмотрена возможность обучения ребят в старших классах по всем предметам на базовом уровне. Считаю, что это важно, потому что до недавнего времени мы пытались принудительно всех в 9-м классе заставить определиться с будущей профессией, а это далеко не всегда возможно. По данным Минобрнауки, несколько лет назад каждый четвертый в этом случае ошибался. Скажу больше, в 9-м классе ошибся бы и я. Только в 11-м классе, когда началось обществознание, я понял, что это то, чем я должен заниматься», - рассказал он.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил НСН, что после того, как из школ в старших классах уберут углубленное изучение двух предметов по выбору, выпускникам станет сложнее поступить в вузы, и лаг между школьной программой и требованиями вузов вырастет.



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