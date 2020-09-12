ОШ: Нарушений на 12:00 второго дня онлайн-голосования в Москве не зафиксировано

Об отсутствии нарушений к 12:00 второго дня онлайн-голосования на довыборах муниципальных депутатов в Москве не зафиксировано. Такие данные сообщила журналистам заместитель руководителя Общественного штаба (ОШ) по контролю и наблюдению за дополнительными выборами, руководитель группы разбора ОШ Ольга Кириллова.

«Работа идет в традиционном формате. Нарушений пока, мы рады, не выявлено»,- отметила она.