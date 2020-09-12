ОШ: Нарушений на 12:00 второго дня онлайн-голосования в Москве не зафиксировано

Об отсутствии нарушений к 12:00 второго дня онлайн-голосования на довыборах муниципальных депутатов в Москве не зафиксировано. Такие данные сообщила журналистам заместитель руководителя Общественного штаба (ОШ) по контролю и наблюдению за дополнительными выборами, руководитель группы разбора ОШ Ольга Кириллова.

«Работа идет в традиционном формате. Нарушений пока, мы рады, не выявлено»,- отметила она.

На досрочных выборах в России существенных нарушений не зафиксировано

Напомним, дистанционное электронное голосование началось в 8:00 11 сентября и продлится до до 20:00 12 сентября. Очно избиратели будут голосовать 13 сентября на своих участках.

Дополнительные выборы депутатов проходят в столичных муниципальных округах Бабушкинский и Марьино. Чтобы определить двух депутатов, которые займут освободившиеся места в заксобрании, избиратели должны иметь постоянную регистрацию на территории избирательного округа №1 в Марьино или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе. Всего в кампании участвуют около 68 тыс. жителей двух округов столицы. В муниципальные депутаты выдвинуты 26 кандидатов.

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Фото: mos.ru
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