ОШ: Нарушений на 12:00 второго дня онлайн-голосования в Москве не зафиксировано
Об отсутствии нарушений к 12:00 второго дня онлайн-голосования на довыборах муниципальных депутатов в Москве не зафиксировано. Такие данные сообщила журналистам заместитель руководителя Общественного штаба (ОШ) по контролю и наблюдению за дополнительными выборами, руководитель группы разбора ОШ Ольга Кириллова.
«Работа идет в традиционном формате. Нарушений пока, мы рады, не выявлено»,- отметила она.
Напомним, дистанционное электронное голосование началось в 8:00 11 сентября и продлится до до 20:00 12 сентября. Очно избиратели будут голосовать 13 сентября на своих участках.
Дополнительные выборы депутатов проходят в столичных муниципальных округах Бабушкинский и Марьино. Чтобы определить двух депутатов, которые займут освободившиеся места в заксобрании, избиратели должны иметь постоянную регистрацию на территории избирательного округа №1 в Марьино или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе. Всего в кампании участвуют около 68 тыс. жителей двух округов столицы. В муниципальные депутаты выдвинуты 26 кандидатов.
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