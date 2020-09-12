На досрочных выборах в России существенных нарушений не зафиксировано

Общественные наблюдатели не зафиксировали существенных нарушений на досрочных выборах в России, в 83 субъектах страны. По данным исполнительного директора ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алены Булгаковой, россияне проявляют интерес к избирательным кампаниям, сообщает РИА Новости.

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«Те сообщения, которые поступают от общественных наблюдателей, действительно, говорят нам о том, что текущие выборы единого дня голосования вызывают интерес у общественности. Нарушений, которые могли бы как-либо повлиять на итоги голосования, зафиксировано в ситуационном центре ассоциации НОМ не было», - заявила Булгакова.

Всего в НОМ поступило 559 сообщений от общественных наблюдателей. Большая часть носит информационный характер – 515 сообщений, еще 26 свидетельствуют о различных фейках, 10 - о решениях проблемы, о самих проблемах – 5 сообщений, об иных инцидентах - 3.

Напомним, 13 сентября, в единый день голосования, состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней. Кандидаты борются более чем за 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В соответствии с решением ЦИК, 11 и 12 сентября также организовано досрочное голосование.

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ФОТО: Табылды Кадырбеков//РИА Новости
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