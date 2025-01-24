«Осенний и хмурый»: Москвичей ждет теплый конец января без дождей
Сильного холода ожидать не приходится, «скучный пейзаж» за окном сохранится и в первых днях февраля, отметил в эфире НСН синоптик Александр Шувалов.
Конец января в Московском регионе будет теплым и без значительных осадков, до конца месяца температура ночью и днем ожидается до +3 градусов, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН.
«Конец января в Московском регионе будет теплым, хмурым, осенним по погоде. Эти три слова описывают практически исчерпывающим образом тот финал месяца, который нас ожидает. Если еще завтра в ночь отрицательная температура 0… -2 градуса, то начиная с дня субботы дневная и ночная температура составит 0… +3 градуса. И так до конца месяца, даже эстафета передастся первым дням февраля. Сильного холода ожидать не приходится», - сказал Шувалов.
Синоптик отметил, что наиболее вероятны осадки в воскресенье во второй половине дня и в понедельник утром.
«Что касается осадков, то их тоже будет крайне незначительное количество. Все осадки достаются в основном северу, там, где пролегают пути атлантических циклонов. Наиболее вероятны осадки в воскресенье во второй половине дня и в понедельник в начале дня, когда будет фронт проходить. В остальное время пасмурно, но без осадков. Так что этот скучный пейзаж за окном сохранится и до конца января», - добавил собеседник агентства.
Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что зима на той широте, на которой, в частности, расположена Москва, через 50 лет потеплеет приблизительно на 4 градуса. Согласно прогнозам, зима с каждым годом будет становиться только мягче, передает «Радиоточка НСН».
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