«Осенний и хмурый»: Москвичей ждет теплый конец января без дождей

Синоптик отметил, что наиболее вероятны осадки в воскресенье во второй половине дня и в понедельник утром.

«Что касается осадков, то их тоже будет крайне незначительное количество. Все осадки достаются в основном северу, там, где пролегают пути атлантических циклонов. Наиболее вероятны осадки в воскресенье во второй половине дня и в понедельник в начале дня, когда будет фронт проходить. В остальное время пасмурно, но без осадков. Так что этот скучный пейзаж за окном сохранится и до конца января», - добавил собеседник агентства.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что зима на той широте, на которой, в частности, расположена Москва, через 50 лет потеплеет приблизительно на 4 градуса. Согласно прогнозам, зима с каждым годом будет становиться только мягче, передает «Радиоточка НСН».

