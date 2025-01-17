Климатолог Кокорин: Через 50 лет зима в Москве потеплеет на 3-4 градуса
Зима на той широте, на которой, в частности, расположена Москва через 50 лет потеплеет приблизительно на 4 градуса, заявил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин, сообщает aif.ru.
По его словам, согласно прогнозам, зима с каждым годом будет становиться только мягче.
«За последние 50 лет она потеплела примерно на 3 градуса. Этот тренд сохранится и, возможно, даже ускорится», - подчеркнул эксперт.
Он предположил, что возможно, через 50 лет глобальное потепление стабилизируется благодаря совместным усилиям всех стран по достижению углеродной нейтральности, но к тому моменту зима потеплеет еще на 3-4 градуса. При этом специалист обратил внимание и на то, что частота волн тепла зимой и жары летом увеличится в 2-3 раза.
«Это означает, что в какой-то год смена волн тепла будет беспрерывной, как из пулемета», – добавил климатолог.
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