Климатолог Кокорин: Через 50 лет зима в Москве потеплеет на 3-4 градуса

По его словам, согласно прогнозам, зима с каждым годом будет становиться только мягче.

«За последние 50 лет она потеплела примерно на 3 градуса. Этот тренд сохранится и, возможно, даже ускорится», - подчеркнул эксперт.

Он предположил, что возможно, через 50 лет глобальное потепление стабилизируется благодаря совместным усилиям всех стран по достижению углеродной нейтральности, но к тому моменту зима потеплеет еще на 3-4 градуса. При этом специалист обратил внимание и на то, что частота волн тепла зимой и жары летом увеличится в 2-3 раза.

«Это означает, что в какой-то год смена волн тепла будет беспрерывной, как из пулемета», – добавил климатолог.

Ранее синоптик Шувалов заявил об экстремальной погоде в России в 2025 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

