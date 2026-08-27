Глава Минпросвещения рассказал о дополнительных каникулах для первоклассников
Дополнительные каникулы для первоклассников предусмотрены в 2026/2027 учебном году. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.
Как отметил министр, ведомство дает четкие рекомендации по отдыху школьников, ведь детям важно не переутомляться и сохранять активность.
«Напомню, что для первоклассников есть дополнительные каникулы — с 15 по 21 февраля 2027 года», — указал Кравцов.
Министр добавил, что школы могут корректировать каникулярные даты.
Ранее Минпросвещения утвердило методические рекомендации, согласно которым учебная нагрузка учеников первых классов в сентябре и октябре не должна превышать 15 часов в неделю, напоминает Ura.ru.
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