Пожизненный запрет на оружие для митингующих связали с протестами в Белоруссии
Экс-председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев в интервью НСН был весьма скептичен в оценке этого предложения.
За участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках в России предложили пожизненно лишать права на приобретение оружия. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, соответствующее письмо он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.
Экс-председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев в интервью НСН назвал эту инициативу бредом.
«У меня есть встречное предложение – давайте за малейшую глупость лишать депутатов права работать в Государственной думе, а также автоматически лишать их пенсии и всего остального. Все вот такие предложения напоминают осеннее обострение, когда лишь бы что-то сболтнуть, что-то сказать. Полный абсурд и бред. За вождение в пьяном виде не предлагают пожизненно лишать прав, а вот за выход на несогласованную акцию – предлагают лишать пожизненно», - возмущается эксперт.
Он уверен, что сама эта инициатива навеяна событиями в Белоруссии, где не прекращаются акции протеста после выборов президента страны в августе, на которых снова победил Александр Лукашенко. В связи с этим Шмелев назвал это предложение «политическим идиотизмом» и «политической олигофренией».
Шмелев добавил, что в России ни один закон, который регулирует оборот гражданского оружия, не влияет на безопасность. «Он влияет только на то, что у нас рынок гражданского оружия схлопывается, а ведущие легальную торговлю магазины закрываются. Зато те, кто ничего не производит и ничего не делает, они множатся и плодятся, как тараканы на грязной кухне», - сетует Шмелев.
Ранее Шмелев прокомментировал в эфире НСН фотографию чеченского лидера Рамзана Кадырова в комнате для хранения оружия и предположил, что пулеметы, с которыми позирует глава Чечни, не могут быть его личным оружием.
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