Пожизненный запрет на оружие для митингующих связали с протестами в Белоруссии

За участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках в России предложили пожизненно лишать права на приобретение оружия. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, соответствующее письмо он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Экс-председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев в интервью НСН назвал эту инициативу бредом.

«У меня есть встречное предложение – давайте за малейшую глупость лишать депутатов права работать в Государственной думе, а также автоматически лишать их пенсии и всего остального. Все вот такие предложения напоминают осеннее обострение, когда лишь бы что-то сболтнуть, что-то сказать. Полный абсурд и бред. За вождение в пьяном виде не предлагают пожизненно лишать прав, а вот за выход на несогласованную акцию – предлагают лишать пожизненно», - возмущается эксперт.