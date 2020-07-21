Эксперт: пулеметы Кадырова запрещено иметь гражданским
Председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев заявил НСН, что стрелковое оружие, с которым глава Чечни Рамзан Кадыров позирует в своем ответе на претензии США, запрещено к использованию гражданскими лицами.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на слова госсекретаря США Майкла Помпео о введении новых санкций против Кадырова и членов его семьи заявил, что «принимает бой» и выложил фото с двумя пулеметами наперевес.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фото чеченского чиновника с оружием. По его словам, в России имеется законодательство, которое четко регулирует правила владения огнестрельным оружием, и если оно зарегистрировано и хранится должным образом, то никаких проблем нет.
Председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев, рассказал в эфире НСН, что пулеметы, с которыми позирует глава Чечни, не могут быть личным оружием Кадырова.
«Больше похоже, что снято это фото в воинской части или подразделении, если судить по стеллажам и бронежилетам. Опять-таки можно на снимке увидеть автоматы с подствольными гранатометами, которые в гражданском обороте запрещены. Это служебное оружие, которое находится на службе армии и силовых ведомств. Но у нас многие образцы продаются в виде макетов. У нас можно купить пулемет Дегтярева максимум в виде охотничьего карабина», - подчеркнул эксперт.
Госдеп США 20 июля внес Кадырова в «чёрный список». Вашингтон считает главу Чечни причастным к нарушениям прав человека. По данным американских властей, Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности.
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