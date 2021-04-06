Орловские власти узнали о деревне-призраке от «Кривой линии НСН»

С призывом о помощи обратилась в «Кривую линию НСН» Татьяна Панурова, проживающая в деревне Крутая гора. Несмотря на близость к областному центру, сельчане были вынуждены жить без благ цивилизации. Об этом «Кривая линия» подробно рассказывала некоторое время назад. Отсутствие воды, уличного освещения и ужасные дороги стали неотъемлемой частью когда-то благополучной жизни жителей Крутой горы.

Но самую большую озабоченность вызывало отсутствие транспортного сообщения с городом, в котором работает практически вся взрослая часть населения деревни. Маршрутки, ходившие ранее два раза в сутки, с февраля и вовсе были отменены.

Местная администрация в курсе всех проблем и много лет обещает их решить. Все упирается в финансы, вернее в их отсутствие.

До губернатора жители Крутой горы достучаться не смогли. Но зато это удалось сделать журналистам НСН.

На запрос «Кривой линии» ответила заместитель руководителя Администрации Губернатора и Правительства Орловской области Марина Ивашина. В письме подробно сообщается о мерах, которые будут приняты для решения накопившихся проблем.

Часть из них после обращения НСН уже реализована. Например, установлены 3 новые водоразборные колонки. Еще столько же находятся в процессе монтажа.

На дороге возле школы появились знаки ограничения скорости, а в июле обещают обустроить «лежачих полицейских».

Летом также планируется отсыпать щебнем наиболее проблемные участки дороги, ремонт которой запланирован на 2022 год.

С организацией уличного освещения все сложнее. И вряд ли удастся это сделать в ближайшее время.

Но самое главное, о чем просили жители Крутой горы, осуществилось. «Остановочный пункт «Крутое» включен в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Орловской области» - проинформировала НСН Марина Ивашина. Теперь маршрутки и автобусы останавливаются возле Крутой горы минимум 7 раз в день.

Также, по словам представителя областной администрации, скоро должен решиться вопрос со связью. ПАО «МТС» сообщило о планах по модернизации существующей базовой станции в деревне Крутая гора до конца июня текущего года.

Татьяна Панурова в разговоре с журналистами НСН подтвердила позитивные тенденции. Особенно жители деревни рады возвращению общественного транспорта.

«Кривая линия» обязательно проследит, как орловские власти выполнят свои обещания.