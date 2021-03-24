Жители деревни-призрака под Орлом попросили помощи у «Кривой линии»
Брошенная чиновниками на произвол судьбы деревня обнаружилась в Орловской области.
«Крутая гора» - такое громкое название носит деревня в пяти километрах от областного центра. Несмотря на близость к федеральной трассе, ее с дороги не видно. И не из-за размеров, хотя сейчас насчитывается более 60 домов, а из-за отсутствия освещения. «На улицах нет ни единого фонаря, хотя посреди деревни стоит подстанция» - рассказывает Татьяна Панурова, обратившаяся от имени односельчан в «Кривую линию НСН».
Но это полбеды. Жители давно уже лишены воды. Колодцы пересохли, рабочие уличные колонки срезаны по указанию администрации, а подключиться к водопроводу попросту невозможно. И дело даже не запредельной цене подключения, а в отсутствии технической документации. Жители вынуждены возить воду из города и топить снег. И это все при наличии водонапорной башни, упорно именуемой чиновниками «самостроем советских времен».
Далее по списку – есть вышка сотовой связи, но связи нет, есть школа, но безопасно к ней подъехать невозможно.
Отдельное упоминание о дороге. Вместо того, чтобы засыпать ямы щебнем, по ней просто прогнали грейдер. С наступлением весны грунтовка превратилась в непроходимое месиво.
Видимо, по этой причине около месяца назад окончательно отменили маршрутки, которые и так ходили в город всего 2 раза в сутки. А практически все жители работают в Орле.
На все эти насущные вопросы местная администрация в лице главы Большекуликовского сельского поселения г-на Кожухова отвечает много лет обещаниями их решить.
Заместитель главы администрации Орловского района Николай Головко в курсе событий. И даже приезжал в Крутую гору в сопровождении корреспондентов местной телекомпании. Только толку от этого чуть.
До высшего руководства, к сожалению, жители брошенной деревни достучаться не смогли. Со слов Татьяны Пануровой, после того, как она направила в личный инстаграм Губернатора Орловской области обращение, ее аккаунт оказался заблокирован.
«Кривая линия» решила вынести сор из избы и направила официальный запрос губернатору Орловской области Андрею Клычкову. О его реакции мы обязательно расскажем в эфире НСН.
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