Орловские ссузы перейдут на дистанционное обучение

«В Орловской области студенты СПО и (учреждения) допобразования будут учиться дистанционно с 8 ноября по 13 ноября», - отметил губернатор.

Запрет на массовые мероприятия введен в Орловской области с 18 октября. Также в регионе действует система QR-кодов, нерабочими объявлены дни с 30 октября по 7 ноября.

В Орловской области зарегистрировано 54 546 случаев заболевания с начала пандемии, выздоровели 47 128 человек, умерли 1 120 человек.

