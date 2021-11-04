Орловские ссузы перейдут на дистанционное обучение

Учреждения среднего профессионального и дополнительного образования Орловской области перейдут на дистанционный формат работы с 8 по 13 ноября, сообщил в Instagram губернатор Андрей Клычков.

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«В Орловской области студенты СПО и (учреждения) допобразования будут учиться дистанционно с 8 ноября по 13 ноября», - отметил губернатор.

Запрет на массовые мероприятия введен в Орловской области с 18 октября. Также в регионе действует система QR-кодов, нерабочими объявлены дни с 30 октября по 7 ноября.

В Орловской области зарегистрировано 54 546 случаев заболевания с начала пандемии, выздоровели 47 128 человек, умерли 1 120 человек.

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ФОТО: Артур Лебедев//РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусОрловская ОбластьОбучение
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