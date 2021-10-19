В Орловской области закончились свободные койки для COVID-больных
Свободные койки для лечения больных коронавирусом жителей Орловской области закончились. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков.
«У нас 1 854 койки (для пациентов с COVID-19 - НСН) было подготовлено, на сегодняшний день коек свободных нет. По максимуму будут высвобождаться, находить возможности, но на данный момент времени коек свободных нет, и это вызывает серьезные опасения», — рассказал глава области в ходе прямого эфира в Instagram.
По словам Клочкова, заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает расти: за последние сутки заболел 241 человек, коэффициент распространения инфекции составляет 1,15.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru