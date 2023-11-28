Оригинальную футболку SexPistols пытались украсть на выставке «Короля и Шута» в Петербурге
Посетитель выставки «Панк-культура. Король и Шут» в Петербурге пытался украсть оригинальную футболку SexPistols, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на организаторов.
Отмечается, что для выставки специально из Лондона привезли оригинальную футболку «Sex Pistols. Pop Corn» 1979 года.
Действия ценителя искусства были сразу пресечены сотрудниками службы безопасности.
Ранее злоумышленники украли с выставки в московском арт-пространстве «Винзавод» жилетку участника панк-группы «Король и Шут» Андрея Князева (КняZz). Похитителем оказался 66-летний житель российской столицы, первый лидер рок-группы «Коррозия металла» Александр Лазоревич. По словам музыканта, он хотел сфотографироваться с жилеткой и вернуть ее обратно. Мужчина заявил, что не ожидал такой реакции. «А меня взяли, скрутили руки и обвинили в краже», - пожаловался вокалист.
При этом, по данным СМИ, жилетка одного из основателей «Короля и Шута» Андрея Князева оценивается в миллион рублей, передает «Радиоточка НСН».
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