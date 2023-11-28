Оригинальную футболку SexPistols пытались украсть на выставке «Короля и Шута» в Петербурге

Ранее злоумышленники украли с выставки в московском арт-пространстве «Винзавод» жилетку участника панк-группы «Король и Шут» Андрея Князева (КняZz). Похитителем оказался 66-летний житель российской столицы, первый лидер рок-группы «Коррозия металла» Александр Лазоревич. По словам музыканта, он хотел сфотографироваться с жилеткой и вернуть ее обратно. Мужчина заявил, что не ожидал такой реакции. «А меня взяли, скрутили руки и обвинили в краже», - пожаловался вокалист.

При этом, по данным СМИ, жилетка одного из основателей «Короля и Шута» Андрея Князева оценивается в миллион рублей, передает «Радиоточка НСН».

