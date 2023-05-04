«Остров и медведица!»: Паук выдвинул невероятную версию похищения жилетки Князя

«Саша-шизофреник пел у нас на концерте в 1985 году, после пятой песни ворвалась милиция и КГБ, и всю толпу, кто был на сцене, арестовали. Всех через три часа отпустили, а Саша-шизофреник бесследно исчез. Оказалось, что его отправили по 58-й статье на 12,5 лет лагерей на Медвежьи острова в Якутии. После освобождения он 25 лет жил в стаде с медведицей. Медведица была в него влюблена, вылавливала лосось, семгу и другую моднейшую рыбу без всяких химикатов, а когда медведи собирались, он как Маугли пел песни The Beatles и The Rolling Stones. Медведи не понимали, что такое "Yesterday", но им просто нравилось», - сказал Паук.

По словам музыканта, в прошлом году после долгой разлуки он внезапно увидел Лазоревича на своем Дне рождения.

«В 2022 году туда поехала экспедиция от Русского географического общества и его одичавшего нашли на этом острове. Человек там жил один с 1985-го по 2022-й год, а в прошлом году он неожиданно нарисовался на моем Дне рождения, и оказалось, что совсем не изменился. Он не был социально вписан в жизнь современного общества, есть люди, которые находятся в "солнечном состоянии"», - продолжил повествование лидер «Коррозии металла».

Сергей Троицкий утверждает, что «солнечным состоянием» Лазоревича воспользовался один из основателей группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов, якобы выдумавший коварный план о похищении жилетки Князева.

«Он (Лазоревич - прим. НСН) тусовщик, ходил на разные концерты и мероприятия, а на одной из тусовок познакомился с экс-вокалистом "Агаты Кристи" Глебом Самойловым. Самойлов решил выкрасть жилетку Князя, заплатил Саше-шизофренику 300 долларов и сказал: "У меня будет концерт, можешь спереть жилетку Князя? Это будет такой хайп, я в ней выйду, сыграю песни, а потом я тебе ее отдам, и ты спокойно вернешь ее на выставку". У него денег не было, и он согласился», - рассказал Паук.

По его мнению, Самойлов виноват во всем – и в похищении жилетки, и в избиении Лазоревичем женщины.

«В нашем современном обществе никто не делает подвигов, ничего нет, просто мертвяк, и я считаю, что Саша-шизофреник - герой нашего времени, а все претензии должны быть к Самойлову. Если говорят, что он избил девушку, это не он, во всем виноват Глеб Самойлов», - не сомневается Троицкий.