Владелец «Вкусно-и точка» заявил, что McDonald’s рассчитывала вернуться в Россию
Сеть ресторанов McDonald’s при продаже своего бизнеса в России в 2022 году рассчитывала вернуться в РФ, если изменятся обстоятельства. Об этом рассказал владелец сети предприятий быстрого питания «Вкусно - и точка» Александр Говор в интервью ТАСС.
После ухода американской компании Говор, который был партнером-франчайзи McDonald’s с 2015 года, купил бизнес организации в РФ и открыл сеть «Вкусно - и точка».
Предприниматель подчеркнул, что корпорация приняла решение о продаже ему активов, так как Говор «показал себя в качестве партнера» и знал систему изнутри.
«Какой резон McDonald’s рисковать с темной лошадкой? Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится», — поделился предприниматель.
По словам Говора, в рамках сделки было предусмотрено, что за ним останется контрольный пакет акций в российской сети, в случае возвращения бизнеса McDonald’s компания будет выкупать активы за вложенные предпринимателем деньги. При этом Говор станет «первым претендентом на мастер-франчайзи», отмечает телеканал «360». В то же время бизнесмен усомнился, что McDonald’s вернется в РФ в прежнем формате и продолжит самостоятельно управлять ресторанами.
«Даже если McDonald’s вернется, скорее всего, мастер-франчайзи выдадут мне, и я буду работать, как раньше, но уже не только по Сибири, а по всей России. Нормально. Это современный рынок <...> Что вложу, обязаны будут вернуть. Это есть в договоре», — рассказал Говор.
Ранее генеральный директор «Вкусно - и точка» Олег Пароев заявил, что McDonald’s вряд ли вернется в Россию, напоминает RT.
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