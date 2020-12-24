Организаторы «Токио-2020» продлили контракты со спонсорами после отстрочки
Несмотря на годовую отсрочку Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, оргкомитету удалось продлить контракты со всеми японскими спонсорами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори.
Он отметил, что предстоящие олимпийские игры получили самую большую поддержку за все время олимпийской истории. Олимпийские игры в Токио будут поддерживать 68 японских компаний, включая Toyota Motor, Bridgestone и Panasonic.
Из-за дополнительных расходов новый бюджет «Токио-2020» вырос на 3 млрд долларов и теперь равен 15,9 млрд долларов. Ее проведение планируется в 2021 году с 23 июля по 8 августа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru