Власти Токио: Проведению Олимпиады в 2021 году не может помешать ничто

Нет такого сценария, при котором Олимпийские игры в Токио в 2021 году будут отменены. Об этом заявила губернатор Токио Юрико Коикэ, сообщает AFP. Кроме того, она подчеркнула, что опыт проведения Игр в Токио окажет влияние на будущие мероприятия – зимние Игры 2022 года в Пекине и летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

При этом, Коикэ отметила, что большинство японцев выступают против проведения Игр в следующем году, но выразила надежду на то, что эти опасения можно преодолеть.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа текущего года. Однако из-за пандемии COVID-19 соревнования были перенесены на год. Игры должны пройти в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название «Токио-2020» сохранено.

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Между тем, в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже включат скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета. Кроме того, решено, что будет сокращена общая квота спортсменов до 10,5 тысяч человек.

Более всего уменьшилась квота в тяжелой атлетике. Связано это, в том числе, с допингом в этом виде спорта. Также значительно сокращена квота боксеров из-за приостановки признания в МОК Международной федерации любительского бокса, напоминает RT.

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ФОТО: tokyo2020.org
ТЕГИ:СпортКоронавирусТокиоОлимпиада
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