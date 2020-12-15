Власти Токио: Проведению Олимпиады в 2021 году не может помешать ничто

Нет такого сценария, при котором Олимпийские игры в Токио в 2021 году будут отменены. Об этом заявила губернатор Токио Юрико Коикэ, сообщает AFP. Кроме того, она подчеркнула, что опыт проведения Игр в Токио окажет влияние на будущие мероприятия – зимние Игры 2022 года в Пекине и летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

При этом, Коикэ отметила, что большинство японцев выступают против проведения Игр в следующем году, но выразила надежду на то, что эти опасения можно преодолеть.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа текущего года. Однако из-за пандемии COVID-19 соревнования были перенесены на год. Игры должны пройти в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название «Токио-2020» сохранено.