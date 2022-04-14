Организаторы допустили проведение «Бессмертного полка» на территории Украины

Шествие «Бессмертного полка» 9 мая может состояться на территории Украины, если там будет обеспечена безопасность участников акции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сопредседателя Центрального штаба общественного движения Сергея Макарова.

Песков ответил на вопрос об участии Путина в акции «Бессмертный полк»

По его словам, форма проведения шествия будет зависеть от многих условий, в том числе от военно-политической обстановки в каждом регионе Украины.

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в России в традиционном офлайн-формате. В 2021 году очное шествие было отменено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Бессмертный ПолкУкраинаРоссия
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