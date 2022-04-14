Организаторы допустили проведение «Бессмертного полка» на территории Украины

По его словам, форма проведения шествия будет зависеть от многих условий, в том числе от военно-политической обстановки в каждом регионе Украины.

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в России в традиционном офлайн-формате. В 2021 году очное шествие было отменено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

