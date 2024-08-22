Оренбургского губернатора призвали отказаться от трат на концерт Shaman
Губернатора Оренбургской области Дениса Паслера призвали не тратить 16 миллионов рублей на концерт певца Shaman, сообщает RTVI.
Исполнителя пригласили на День города в конце августа, деньги на общедоступный концерт выделили из бюджета региона.
Размер гонорара Shaman возмутил жителей области, которая этим летом наиболее сильно пострадала от паводков. Люди в Сети назвали это «пиром во время чумы».
Жителей поддержала депутат Госдумы Нина Останина, которая отправила Паслеру письмо с просьбой отказаться от несвоевременных трат из городского бюджета. Она пояснила, что не все жители еще получили компенсации и отремонтировали свое разрушенное жилье, а регион не восстановил в должной мере поврежденную инфраструктуру.
Правительство России выделит Оренбургской области еще 5 млрд рублей на восстановление объектов ЖКХ после паводка, заявлял в мае премьер-министр Михаил Мишустин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru