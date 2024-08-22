Оренбургского губернатора призвали отказаться от трат на концерт Shaman

Размер гонорара Shaman возмутил жителей области, которая этим летом наиболее сильно пострадала от паводков. Люди в Сети назвали это «пиром во время чумы».

Жителей поддержала депутат Госдумы Нина Останина, которая отправила Паслеру письмо с просьбой отказаться от несвоевременных трат из городского бюджета. Она пояснила, что не все жители еще получили компенсации и отремонтировали свое разрушенное жилье, а регион не восстановил в должной мере поврежденную инфраструктуру.

Правительство России выделит Оренбургской области еще 5 млрд рублей на восстановление объектов ЖКХ после паводка, заявлял в мае премьер-министр Михаил Мишустин.





