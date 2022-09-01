Песков: Путин уже простился с Горбачевым
Президент России Владимир Путин простился с покойным бывшим руководителем СССР Михаилом Горбачёвым перед своей поездкой в Калининград. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин заехал в Центральную клиническую больницу, где возложил цветы к гробу умершего политика.
В пресс-службе Кремля рассказали, что похороны Горбачёва будут содержать элементы государственных, с присутствием почетного караула.
Церемония прощания с Горбачёвым состоится 3 сентября с 10:00 до 14:00 в Колонном зале Дома союзов. Затем его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.
Ранее Владимир Путин признал огромное влияние Горбачева на ход мировой истории.
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