«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен 17 и 18 июня в Москве
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 17 и 18 июня, сообщает Гидрометцентр РФ.
По прогнозам синоптиков, столбики термометров в столице перевалят за 30 градусов тепла. В этой связи также действует предупреждение о высокой пожарной опасности четвёртого класса.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раков заявила, что скрыться от жары, которая ожидается в столице, можно в центрах московского долголетия, где регулярно поддерживается комфортная температура и доступна прохладная питьевая вода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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