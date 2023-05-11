Синоптики опровергли заявления о самом жарком за 150 лет лете

В сообщении говорится, что подобные данные, в том числе и о температуре плюс 40 градусов, не подтверждает ни один долгосрочный прогноз.

Синоптики указали, что предварительные данные говорят об умеренном и слегка засушливом лете. Так, в Центральной России прогнозируется превышение климатической нормы всего на 1,5–2 градуса, а дефицит осадков будет не более 10%.

Также в «Фобосе» напомнили, что рекорд последних лет в Москве - плюс 38,2 градуса, зафиксированный в июле 2010 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что традиционно курортный сезон в Сочи начинается с начала июня, а купаться можно с конца мая, когда вода и температура воздуха достигают благоприятных значений.

