Синоптики опровергли заявления о самом жарком за 150 лет лете
Публикации в СМИ и соцсетях о том, что лето 2023 года станет самым жарким за 150 лет, являются дезинформацией, сообщает пресс-служба центра «Фобос».
В сообщении говорится, что подобные данные, в том числе и о температуре плюс 40 градусов, не подтверждает ни один долгосрочный прогноз.
Синоптики указали, что предварительные данные говорят об умеренном и слегка засушливом лете. Так, в Центральной России прогнозируется превышение климатической нормы всего на 1,5–2 градуса, а дефицит осадков будет не более 10%.
Также в «Фобосе» напомнили, что рекорд последних лет в Москве - плюс 38,2 градуса, зафиксированный в июле 2010 года.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что традиционно курортный сезон в Сочи начинается с начала июня, а купаться можно с конца мая, когда вода и температура воздуха достигают благоприятных значений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru