Найден архивный сюжет французского ТВ об историке-потрошителе. Видео

20 ноября 201909:19

В сети обнаружен репортаж французского телевидения с участием доцента СПбГУ Олега Соколова, который был обвинен в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Видео было опубликовано еще в 2010 году. Кадры, появившиеся в интернете – сюжет французского телеканала TF1. Он был снят в 1988 году и посвящен исторической реконструкции наполеоновских войн в СССР.

В сюжете одним из главных действующих персон является Олег Соколов, который, нарядившись в форму наполеоновского генерала, бегло говорит на французском, шутит с корреспондентами и даже поет.

Ранее адвокат историка и экс-доцента СпбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что в ночь убийства на его клиента могла «повлиять» Луна. Александр Почуев уточнил, что в день смерти девушки оставалось всего три дня до полнолуния, спутник при этом находился в активной фазе, а именно «в это время совершаются многие дебюты шизофрении». Психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с НСН отметил, что такая линия защиты вряд ли поможет подозреваемому.

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ФОТО: скриншот с видео YuoTube
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