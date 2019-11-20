Найден архивный сюжет французского ТВ об историке-потрошителе. Видео

В сюжете одним из главных действующих персон является Олег Соколов, который, нарядившись в форму наполеоновского генерала, бегло говорит на французском, шутит с корреспондентами и даже поет.

Ранее адвокат историка и экс-доцента СпбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что в ночь убийства на его клиента могла «повлиять» Луна. Александр Почуев уточнил, что в день смерти девушки оставалось всего три дня до полнолуния, спутник при этом находился в активной фазе, а именно «в это время совершаются многие дебюты шизофрении». Психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с НСН отметил, что такая линия защиты вряд ли поможет подозреваемому.

