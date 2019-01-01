Опрос зафиксировал спад пессимизма россиян по отношению к экономике

Пессимизм россиян относительно экономической ситуации в стране идет на спад, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

В феврале текущего года 45 процентов граждан считали плохой экономическую ситуацию в стране, а в июне их число снизилось до 40 процентов.

Более того, число россиян, готовых охарактеризовать экономическую ситуацию в стране как хорошую выросло с 6 до 7 процентов, а полагающих, что дела идут удовлетворительно — с 42 до 47 процентов.