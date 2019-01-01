Общество

Опрос зафиксировал спад пессимизма россиян по отношению к экономике

14 июня11:04

Пессимизм россиян относительно экономической ситуации в стране идет на спад, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

В феврале текущего года 45 процентов граждан считали плохой экономическую ситуацию в стране, а в июне их число снизилось до 40 процентов.

Более того, число россиян, готовых охарактеризовать экономическую ситуацию в стране как хорошую выросло с 6 до 7 процентов, а полагающих, что дела идут удовлетворительно — с 42 до 47 процентов.

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Социологи также отметили существенное падение доли тех, кто считает, что ситуация в экономике имеет тенденцию к ухудшению. Четыре месяца назад таких респондентов было 50 процентов, а в настоящее время лишь 41 процент опрошенных россиян придерживаются такой точки зрения.

Добавим, что в опросе ФОМ приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Исследование проводилось 8-9 июня 2019 года.

Ранее НСН сообщала, что опрос ВЦИОМ зафиксировал рост числа россиян, готовых публично называть себя патриотами.

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ФОТО: pxhere.com
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