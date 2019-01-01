Рубль бьет доллар. Россия и ЕС собираются перейти на расчет в нацвалютах

Россия и ЕС на фоне растущих разногласий в вопросах международной торговли с США создают орган, который будет продвигать в двусторонних расчетах использование собственных валют вместо доллара.

Эту тему обсуждали первый вице-премьер, российский министр финансов Антон Силуанов и зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Стороны отметили, что расширение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС.

Уточняется, что рабочая группа будут изучать «именно практические шаги в области перевода расчетов на национальные валюты».