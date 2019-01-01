Рубль бьет доллар. Россия и ЕС собираются перейти на расчет в нацвалютах
Экономист в эфире НСН рассказал о шансах на полноценный переход России в отношениях с европейскими партнерами на расчет в рублях.
Россия и ЕС на фоне растущих разногласий в вопросах международной торговли с США создают орган, который будет продвигать в двусторонних расчетах использование собственных валют вместо доллара.
Эту тему обсуждали первый вице-премьер, российский министр финансов Антон Силуанов и зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Стороны отметили, что расширение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС.
Уточняется, что рабочая группа будут изучать «именно практические шаги в области перевода расчетов на национальные валюты».
Напомним, что ранее Россия уже перешла с некоторыми компаниями и странами на расчет в рублях или национальных валютах стран-покупателей. В частности речь идёт о соглашениях на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции, Китаю и Индии.
Председатель Русского экономического общества имени С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН предположил, что за подписанием подобных контрактов стоят экономические мотивы и длительные переговоры.
«Подобного рода контракты подкреплены какими-то встречными соглашениями, по которым страна-покупатель будет что-то приобретать у нас, используя либо рубли, либо национальные валюты. Я думаю, что там велась достаточно серьёзная подготовительная работа, есть какие-то элементы планирования, потому что так просто подписать контракт, а потом что делать с этими рублями или с этой валютой», - считает экономист.
Ранее на саммите стран-членов Европейского союза в декабре прошлого года обсуждались, в том числе, меры по дедолларизации европейской экономики.
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