Опрос ВЦИОМ выявил симпатию большинства россиян к Лукашенко
52% граждан России относятся к белорусскому лидеру Александру Лукашенко положительно. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. В ходе исследования выяснилось, что больше всего ему симпатизируют люди старшего поколения. Среди жителей России старше 60 положительно характеризуют президента Белоруссии 65% опрошенных.
В возрастной группе от 45 до 59 лет о Лукашенко хорошо отзываются 55%. А вот российская молодёжь, как выяснилось в ходе опроса ВЦИОМ, скорее безразлична к президенту Белоруссии. 57% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет 57% сказали, что относятся к Лукашенко без интереса.
Ранее НСН писала, что Белорусская земля останется родной для русского человека, республика «никуда не собирается». Такую позиция президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил в ходе встречи в Минске с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина. И останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим», — цитирует RT белорусского лидера. По его словам, народы сами разберутся как хотят жить без участия политиков.
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