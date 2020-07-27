Опрос ВЦИОМ выявил симпатию большинства россиян к Лукашенко

52% граждан России относятся к белорусскому лидеру Александру Лукашенко положительно. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. В ходе исследования выяснилось, что больше всего ему симпатизируют люди старшего поколения. Среди жителей России старше 60 положительно характеризуют президента Белоруссии 65% опрошенных.

В возрастной группе от 45 до 59 лет о Лукашенко хорошо отзываются 55%. А вот российская молодёжь, как выяснилось в ходе опроса ВЦИОМ, скорее безразлична к президенту Белоруссии. 57% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет 57% сказали, что относятся к Лукашенко без интереса.