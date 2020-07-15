Гол как сокол: Лукашенко отчитался о доходах как кандидат в президенты

Центральная избирательная комиссия Белоруссии обнародовала декларации пяти зарегистрированных кандидатов в президенты республики за прошлый год, в том числе, действующего лидера Александра Лукашенко.

Из публикации следует, что глава государства заработал в 2019 году 117 068 белорусских рублей (около 3,4 миллиона российски). Таким образом, его ежемесячная зарплата составляет 286 тысяч рублей в российском эквиваленте.

При этом, согласно, декларации, у Лукашено нет никакого имущества – ни движимого ни недвижимого. Он не указал ни одной квартиры, ни одного дома, земельного участка либо гаража. Нет у действующего президент и иного имущества в виде акций или долей в уставных фондах юридических лиц.

Официальная жена главы государства Галина Лукашенко за минувший год получила 5560 белорусских рублей (около 161 тысячи российских). Речь идёт о пенсии и доходах от акций. Она уже владеет кое-какой недвижимостью.

Ей принадлежит жилой дом площадью 196 квадратных метров в городе Шклов Могилевской области, половина дома площадью 54 кв. м в Шкловском районе и земельный участок. В активе Галины Лукашенко также 56 акций местного маслодельного завода.

