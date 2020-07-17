Лукашенко заверил Мишустина, что Белоруссия «никуда не собирается»
Белорусская земля останется родной для русского человека, республика «никуда не собирается». Таю позиция президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил в ходе встречи в Минске с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина. И останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим», — цитирует RT белорусского лидера. По его словам, народы сами разберутся как хотят жить без участия политиков.
Лукашенко также отметил, что во предвыборной президентской компании в Белоруссии происходят довольно «странные вещи». Он намерен обсудить эту тему с Мишустиным с глазу на глаз. В свою очередь, российский премьер-министр заявил, что Россия и Белоруссия могли бы сделать целый ряд новых шагов для раскрытия потенциала договора о Союзном государстве.
Как уточнил Мишустин, он имеет в виду «независимую интеграцию», экономическое сотрудничество на взаимных, равноправных условиях. Глаа правительства РФ в столице Белоруссии принял сегодня участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
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