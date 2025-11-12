Работодателей предупредили о штрафах за неоплату переработок

С начала года при ударах украинских БПЛА погибли почти 400 мирных жителей Россия запретила въезд 30 гражданам Японии в ответ на санкции Рост реальных зарплат практически остановится в 2026 году Обязательная отработка может отпугнуть часть будущих медиков Первый российский антропоморфный робот с ИИ упал во время презентации