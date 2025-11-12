Работодателей предупредили о штрафах за неоплату переработок

В России работодатели, которые не компенсируют сотрудникам сверхурочную работу, рискуют получить штраф вплоть до 50 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Треть россиян регулярно сталкивается с переработками

Наиболее распространённым нарушением является именно неоплата переработок. За первые два часа переработки полагается минимум полуторная оплата;

за последующие часы — минимум двойная оплата. При расчёте учитывается полный размер заработной платы, включая, компенсационные и стимулирующие выплаты.

При этом к сверхурочной работе запрещено привлекать беременных женщин, несовершеннолетних работников, сотрудников, находящихся на ученическом договоре.

Ранее в Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы, которые предложены в законопроекте Минэкономразвития, пишет РБК со ссылкой на источники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

