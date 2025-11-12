Работодателей предупредили о штрафах за неоплату переработок
В России работодатели, которые не компенсируют сотрудникам сверхурочную работу, рискуют получить штраф вплоть до 50 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Наиболее распространённым нарушением является именно неоплата переработок. За первые два часа переработки полагается минимум полуторная оплата;
за последующие часы — минимум двойная оплата. При расчёте учитывается полный размер заработной платы, включая, компенсационные и стимулирующие выплаты.
При этом к сверхурочной работе запрещено привлекать беременных женщин, несовершеннолетних работников, сотрудников, находящихся на ученическом договоре.
Ранее в Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы, которые предложены в законопроекте Минэкономразвития, пишет РБК со ссылкой на источники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
