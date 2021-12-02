Опрос: врачи не ожидают снижения уровня заболеваемости COVID-19 в ближайшее время

Согласно итогам исследования, лишь 11% медиков ожидают снижения заболеваемости COVID-19, при этом 42% прогнозируют незначительное увеличение числа пациентов, а 29% — резкий рост. В то же время 19% респондентов затруднились оценить будущее пандемии.

Медики считают, что победить инфекцию мешают отказ от вакцинацим, ношения масок, самоизоляции после контактов с заболевшими, активное посещение общественных мест, недостаточная личная гигиена россиян.

Кроме того, опрошенные эксперты отметили увеличение количества обращений пациентов с постковидными осложнениями. Так, о частных просьбах о реабилитации после COVID-19 сообщили 63% медиков.

