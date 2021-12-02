Опрос: врачи не ожидают снижения уровня заболеваемости COVID-19 в ближайшее время
Пандемия коронавируса не завершится в ближайшее время, считает большинство российских врачей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные опроса компаний «Росгосстрах», «Росгосстрах жизнь» и платформы «Доктор на работе».
Согласно итогам исследования, лишь 11% медиков ожидают снижения заболеваемости COVID-19, при этом 42% прогнозируют незначительное увеличение числа пациентов, а 29% — резкий рост. В то же время 19% респондентов затруднились оценить будущее пандемии.
Медики считают, что победить инфекцию мешают отказ от вакцинацим, ношения масок, самоизоляции после контактов с заболевшими, активное посещение общественных мест, недостаточная личная гигиена россиян.
Кроме того, опрошенные эксперты отметили увеличение количества обращений пациентов с постковидными осложнениями. Так, о частных просьбах о реабилитации после COVID-19 сообщили 63% медиков.
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