Опрос: Треть россиян считают, что съезжаться с партнером надо после полугода отношений
Около 36% россиян полагают, что начинать совместную жизнь с партером стоит только после полугода отношений, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервисов Яндекс Аренда и Twinby.
При этом четверть респондентов заявили, что съезжаться можно после трех месяцев отношений, а 18% опрошенных отметили, что необходимо встречаться как минимум год перед тем, как начать совместную жизнь. Еще 7% опрошенных полагают, что целесообразно жить вместе только после свадьбы.
Вместе с тем 43% уверены, что совместная жизнь выводит отношения на новый уровень, а 41% выделяют, что это помогает понять, точно ли люди подходят друг другу. Еще 8% считают, что совместный быт вреден для отношений, поскольку превращает их в рутину.
Одновременно 52% указали, что оплачивать аренду жилья следует вместе, 22% хотели бы, чтобы квартиру оплачивал один из партнеров, а 18% готовы делить счет исключительно поровну.
Ранее руководитель психологической службы ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» Любовь Выжанова сообщила «Радиоточке НСН», что вступающие в отношения люди проводят вместе лишь выходные и не стремятся узнать информацию друг о друге, подобное незнание не позволяет вовремя заметить предпосылки к развитию домашнего насилия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист Щербаченко предупредил о подорожании бензина к концу года
- Опрос: Треть россиян считают, что съезжаться с партнером надо после полугода отношений
- Авиакомпании «Победа» запретили навязывать дополнительные услуги страхования
- Москалькова провела встречу с омбудсменом Украины в Белоруссии
- Суд в США запретил программу Байдена по предоставлению гражданства нелегалам
- Число погибших в Испании возросло до 223 человек
- Pet Shop Boys выпустили кавер на песню Дэвида Боуи
- Прокурор запросил шесть лет для педиатра Буяновой по делу о фейках об армии
- Врач рекомендовал россиянам ограничить употребление красного мяса
- Рэпер Рецидив попал в список террористов и экстремистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru