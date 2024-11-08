Опрос: Треть россиян считают, что съезжаться с партнером надо после полугода отношений

Около 36% россиян полагают, что начинать совместную жизнь с партером стоит только после полугода отношений, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервисов Яндекс Аренда и Twinby.

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При этом четверть респондентов заявили, что съезжаться можно после трех месяцев отношений, а 18% опрошенных отметили, что необходимо встречаться как минимум год перед тем, как начать совместную жизнь. Еще 7% опрошенных полагают, что целесообразно жить вместе только после свадьбы.

Вместе с тем 43% уверены, что совместная жизнь выводит отношения на новый уровень, а 41% выделяют, что это помогает понять, точно ли люди подходят друг другу. Еще 8% считают, что совместный быт вреден для отношений, поскольку превращает их в рутину.

Одновременно 52% указали, что оплачивать аренду жилья следует вместе, 22% хотели бы, чтобы квартиру оплачивал один из партнеров, а 18% готовы делить счет исключительно поровну.

Ранее руководитель психологической службы ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» Любовь Выжанова сообщила «Радиоточке НСН», что вступающие в отношения люди проводят вместе лишь выходные и не стремятся узнать информацию друг о друге, подобное незнание не позволяет вовремя заметить предпосылки к развитию домашнего насилия.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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