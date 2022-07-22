«Не тяжелая работа»: Вассерман не расстроится, если депутатам сократят отпуск

Обсуждать сокращение отпуска нужно с депутатами, имеющими большой стаж, сказал НСН парламентарий Анатолий Вассерман.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допустил, что работа народных избранников не настолько тяжелая, чтобы им предоставлять длительный отпуск.

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сократить отпуск депутатов с 42 до 28 дней. Это было бы правильно, «исходя из вызовов времени», полагает он.

«Полагаю, что работа депутатов, наверно, действительно не настолько тяжелая, чтобы отпуска были существенно больше, чем у всех остальных граждан, но вполне допускаю, что мое мнение основано на недостаточном опыте этой работы. Я не берусь ни поддерживать Володина, ни возражать против его предложения. Предоставлю эту возможность людям, имеющим больше, чем у меня, депутатский стаж. Мне не очень важно, будут отпуска у депутатов чуть дольше или чуть короче, но я не берусь считать свой личный опыт образцом. Принято считать, что чем сложнее работа, тем важнее делать в ней перерывы, не только, чтобы отдохнуть, но и подумать над сложившейся обстановкой, поискать новые подходы к ней. Делать ли это во время отпуска или есть другие возможности для таких пауз – не знаю», - сказал Вассерман.

Парламентарий признался, что у него практически не бывает отпуска.

«В отпуске я продолжаю другие работы. Сейчас веду три еженедельные передачи, и они такого формата, что вынуждают меня подумать о новом и переосмыслить то, о чем думал ранее», - отметил Вассерман.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ДепутатыАнатолий ВассерманОтпускГосдума
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