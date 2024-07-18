Опрос: Только 3% россиян игнорируют звонки от руководства в нерабочее время

Только 3% россиян игнорируют звонки и сообщения от руководства в нерабочее время, следует из опроса SuperJob.

Так, 66% россиян признались, что всегда отвечают на звонки, 23% россиян делают это не каждый раз, 3% не отвечают вовсе. Лишь 8% респондентов руководство никогда не звонит и не пишет в свободное от работы время.