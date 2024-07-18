Опрос: Только 3% россиян игнорируют звонки от руководства в нерабочее время

Только 3% россиян игнорируют звонки и сообщения от руководства в нерабочее время, следует из опроса SuperJob.

Так, 66% россиян признались, что всегда отвечают на звонки, 23% россиян делают это не каждый раз, 3% не отвечают вовсе. Лишь 8% респондентов руководство никогда не звонит и не пишет в свободное от работы время.

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В целом около 20% переработок - инициатива работодателя. В основном люди перерабатывают по своей инициативе, не успевают что-то сделать или помогают коллегам. Так, самой частой причиной переработок называют невозможность отказать в помощи коллегам. Часто задерживаются на работе еще 43%, 28% работают в отпуске, 27% опрошенных берут рабочие задачи на выходные.

При этом больше половины опрошенных россиян (55%) считают трудоголизм нормой, заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с НСН. Так, 29% населения России говорят о том, что перерабатывают достаточно часто или практически всегда, они называют себя трудоголиками. Еще 48% россиян называют себя трудоголиком время от времени, то есть перерабатывают не постоянно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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