Опрос: Современная молодежь не умеет распоряжаться деньгами

Больше половины россиян считают, что сейчас современная молодежь не умеет грамотно распоряжаться деньгами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса IFORS Research.

Речь идет о 56% респондентов. При этом еще 51% опрошенных назвал одним из основных недостатков молодых людей нехватку практических навыков работы руками.

47% респондентов указали отсутствие нужной дисциплины в выполнении рутинных задач. При этом 45% россиян считают, что современная молодежь не может планировать на долгую перспективу.