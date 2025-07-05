Опрос: Современная молодежь не умеет распоряжаться деньгами

Больше половины россиян считают, что сейчас современная молодежь не умеет грамотно распоряжаться деньгами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса IFORS Research.

Речь идет о 56% респондентов. При этом еще 51% опрошенных назвал одним из основных недостатков молодых людей нехватку практических навыков работы руками.

47% респондентов указали отсутствие нужной дисциплины в выполнении рутинных задач. При этом 45% россиян считают, что современная молодежь не может планировать на долгую перспективу.

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Между тем, по мнению 81% опрошенных граждан, умение быстро учиться и осваивать новые технологии является ключевым преимуществом современной молодежи. Еще 50% россиян указали на легкую адаптацию к меняющимся условиям у молодых людей, а 30% — на возможность работы в международной и мультикультурной среде.

При этом сами представители молодежи в возрасте от 18 до 44 лет выделили другие сильные качества своего поколения: заботу о физическом и психическом благополучии, критическое мышление, умение находить баланс между работой и личной жизнью.

Ранее российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью НСН отметил, что сейчас чтение книг стало «развлечением для умных», при этом молодое поколение в России продолжает читать и проявляет интерес в том числе к советским писателям.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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