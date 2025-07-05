Опрос: Современная молодежь не умеет распоряжаться деньгами
Больше половины россиян считают, что сейчас современная молодежь не умеет грамотно распоряжаться деньгами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса IFORS Research.
Речь идет о 56% респондентов. При этом еще 51% опрошенных назвал одним из основных недостатков молодых людей нехватку практических навыков работы руками.
47% респондентов указали отсутствие нужной дисциплины в выполнении рутинных задач. При этом 45% россиян считают, что современная молодежь не может планировать на долгую перспективу.
Между тем, по мнению 81% опрошенных граждан, умение быстро учиться и осваивать новые технологии является ключевым преимуществом современной молодежи. Еще 50% россиян указали на легкую адаптацию к меняющимся условиям у молодых людей, а 30% — на возможность работы в международной и мультикультурной среде.
При этом сами представители молодежи в возрасте от 18 до 44 лет выделили другие сильные качества своего поколения: заботу о физическом и психическом благополучии, критическое мышление, умение находить баланс между работой и личной жизнью.
Ранее российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью НСН отметил, что сейчас чтение книг стало «развлечением для умных», при этом молодое поколение в России продолжает читать и проявляет интерес в том числе к советским писателям.
Горячие новости
- Губернатор: В Энгельсе из-за атаки БПЛА повреждены свыше 25 квартир
- Неизвестный переместил подорожавшие до $2 млрд нетронутые за 14 лет биткоины
- В ГД разработали законопроект о более частом прикреплении к поликлиникам
- Опрос: Современная молодежь не умеет распоряжаться деньгами
- Из-за атаки БПЛА в аэропорту Санкт-Петербурга задержали свыше 50 рейсов
- Собянин: ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА
- СМИ: После драки в кафе у футболиста Смолова вымогали 20 млн рублей
- В ГД сообщили об упрощении продажи ипотечного жилья с маткапиталом в РФ
- Алаудинов: Украина ведет информационную войну против «Ахмата»
- США возобновили ввоз сои из России впервые с февраля 2024 года