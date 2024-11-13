Россиянам посоветовали потратить на новогодние праздники 30% зарплаты за декабрь

Россиянам лучше всего поделить свою зарплату за декабрь три части: обязательные платежи в январе (30-40% от выплат), подарки на новогодние праздники (30-40%) и сбережения (20-40%). Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

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Альтернативным вариантом экономист назвал схему 50/30/20.

«Перед новогодними праздниками важно не потратить все деньги, чтобы не жить после отлично проведенного Нового года в долг, не открывать кредитную карту или, еще хуже, не открывать вторую кредитную карту, чтобы пополнить первую, закрыть все долги по ней», сказал Щербаченко «Газете.Ru».

Специалист добавил, что такая схема трат поможет грамотно распределить декабрьскую зарплату.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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