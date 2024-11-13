Россиянам посоветовали потратить на новогодние праздники 30% зарплаты за декабрь

Альтернативным вариантом экономист назвал схему 50/30/20.

«Перед новогодними праздниками важно не потратить все деньги, чтобы не жить после отлично проведенного Нового года в долг, не открывать кредитную карту или, еще хуже, не открывать вторую кредитную карту, чтобы пополнить первую, закрыть все долги по ней», сказал Щербаченко «Газете.Ru».

Специалист добавил, что такая схема трат поможет грамотно распределить декабрьскую зарплату.

Ранее экономист Татьяна Суворова предупредила о подорожании товаров первой необходимости на 7,7% в декабре 2024 года







