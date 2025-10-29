Умер актер сериала «Фабрика грез» Костас Сморигинас

В Литве на 73-м году жизни скончался известный актер театра и кино Костас Сморигинас. О смерти артиста сообщил его сын, Костас Сморигинас-младший, написав в соцсетях, что отец умер ночью.

Костас Сморигинас родился в 1953 году в Каунасе, где окончил Литовскую консерваторию. После обучения он начал карьеру в Вильнюсском драматическом театре под руководством режиссера Эймунтаса Някрошюса.