Россияне на фоне пандемии COVID-19 снизили траты на одежду и косметику
Количество покупок, совершенных жителями России в торговых центрах и стрит-ритейлах, резко снизилось из-за опасений наших соотечественников, связанных со здоровьем и финансовым положением на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на исследование, проведенное международным центром Romir и компанией BCG.
В его ходе выяснилось, что больше всего у россиян упал спрос на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%). Кроме того, отмечается, что треть респондентов отказались от запланированных покупок мебели и бытовой техники в ближайшие полгода, подчеркивает RT.
Также авторы исследования выяснили, что более половины респондентов связали сокращение своих расходов нахождением на самоизоляции, 14% приняли решение экономить в связи ожидаемым уменьшением доходов, ещё 8% — из-за того, что опасаются роста цен.
Ранее НСН писала, что россияне намерены сокращать свои расходы на развлечения в ближайшие полгода на фоне пандемии COVID-19. Об этом также заявили авторы исследования, проведенного компанией BCG и холдингом "Ромир".
Выяснилось, что категории, на которые россияне намерены уменьшить расход, это кинотеатры, рестораны, спа-салоны, концерты и другие виды досуга.
Между тем, согласно исследованию, траты россиян на ближайшие полгода в основном будут направлены на 5 категорий: коммунальные услуги, Wi-Fi, услуги мобильной связи, безрецептурные лекарства и свежие продукты. Как отмечается, в этих категория доля тех, кто планирует сокращать расходы меньше, чем тех, кто не планирует.
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