Россияне больше тратят на выпивку вторую неделю подряд
Траты россиян на услуги и товары с 30 марта по 5 апреля упали на 22,9% в сравнении с предыдущей неделей. Такие данные приводит лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».
Повышенной спрос наблюдается только на товары первой необходимости: продовольствие и медикаменты. Однако вторую неделю подряд отмечается рост трат в категории «Винные магазины», причем без характерной внутринедельной сезонности, отмечается в исследовании.
Ранее в некоторых регионах России на фоне объявленного режима самоизоляции ограничили продажу алкоголя. Так продажу алкоголя полностью запретили в нескольких районах Якутии.
Там местные жители увеличили траты на алкоголь в два раза и смели недельный запас продукции. На аналогичные меры пошли в Башкирии и Карелии, передает Ura.ru
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