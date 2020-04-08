Россияне больше тратят на выпивку вторую неделю подряд

Траты россиян на услуги и товары с 30 марта по 5 апреля упали на 22,9% в сравнении с предыдущей неделей. Такие данные приводит лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».

У россиян на самоизоляции повысился спрос на алкоголь

Повышенной спрос наблюдается только на товары первой необходимости: продовольствие и медикаменты. Однако вторую неделю подряд отмечается рост трат в категории «Винные магазины», причем без характерной внутринедельной сезонности, отмечается в исследовании.

Ранее в некоторых регионах России на фоне объявленного режима самоизоляции ограничили продажу алкоголя. Так продажу алкоголя полностью запретили в нескольких районах Якутии.

Там местные жители увеличили траты на алкоголь в два раза и смели недельный запас продукции. На аналогичные меры пошли в Башкирии и Карелии, передает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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