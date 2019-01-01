Опрос: Россияне продолжают заниматься рабочими делами даже в отпуске

Больше половины россиян, а именно 56%, собираются заниматься рабочими делами даже во время отпуска. Об этом говорят результаты опроса, представленного порталом Работа.ру. Аналитики подчёркивают, что почти каждый пятый будет проверять рабочую почту и общаться с коллегами, а 16% опрошенных отметили, что их отпуск будет формальным.

При этом выяснилось, что отрешиться от трудовых будней на отдыхе полностью готовы 44% наших соотечественников.