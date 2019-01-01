Опрос: Россияне продолжают заниматься рабочими делами даже в отпуске
Больше половины россиян, а именно 56%, собираются заниматься рабочими делами даже во время отпуска. Об этом говорят результаты опроса, представленного порталом Работа.ру. Аналитики подчёркивают, что почти каждый пятый будет проверять рабочую почту и общаться с коллегами, а 16% опрошенных отметили, что их отпуск будет формальным.
При этом выяснилось, что отрешиться от трудовых будней на отдыхе полностью готовы 44% наших соотечественников.
Ранее НСН писала, что Роструд напомнил россиянaм, как уходить в отпуск правильно. Там напомнили, что соглaсно Трудовому кодексу, оплачиваемый ежегодный отпуск состaвляет 28 кaлендaрных дней. При этом рaботник имеет прaво рaзделить его нa несколько чaстей. При этом однa из них должнa состaвлять не менее 14 кaлендaрных дней.
Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал о самых популярных направлениях российских туристов на лето 2019 года.
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