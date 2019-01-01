В Ростуризме отметили рост числа отдыхающих за границей россиян
Советник руководителя ведомства рассказал НСН о самых популярных направлениях российских туристов на лето 2019 года.
На 10 процентов больше россиян отправятся отдыхать за рубеж в этом году по сравнению с предыдущим годом, сообщил НСН советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. При этом внутренние направления для туризма выбирает большее количество граждан РФ.
«Если отметить лидеров продаж на предстоящий летний сезон, то здесь большое преимущество у российских курортов. Среди зарубежных лидирует Турция. По акциям раннего бронирования в этом году мы отмечали рост продаж, еще в феврале-марте. Стабильность курсов валют и все-таки незначительная коррекция в ценах позволила найти свой вариант путешествия. Все страны предлагают, в том числе, и бюджетные варианты путешествий. Это Греция, Болгария, Кипр, Тунис, ОАЭ, Италия, Испания, Черногория. Выбор очень большой, и в этом году мы отмечаем рост зарубежных поездок уже как минимум на 10 процентов по сравнению с прошлым годом», — рассказал собеседник НСН.
Дмитрий Горин отметил, что более бюджетным вариантом является перелет чартерными рейсами и покупка турпакета, который включает в себя и гостиницу, и перелет, и дополнительные экскурсии и услуги.
При этом в Ростуризме рекомендуют доверять организацию своего путешествия только профессиональным компаниям, официально зарегистрированным в реестре ведомства, либо агентам, имеющих договорные отношения с туроператорами, что можно проверить на сайте Ростуризма и Турпомощи. Если же отдыхающие отказываются от услуг официально проверенных компаний, то они возлагают все риски на себя.
«В этом случае все риски несет непосредственно клиент, выбирая поставщика, организатора своего путешествия. В этой ситуации нужно понимать репутацию отеля, репутацию и пунктуальность авиакомпании, но в любом случае самостоятельное путешествие лучше доверять и планировать через уже проверенные ресурсы, которые дают достоверную информацию», — подчеркнул советник руководителя Ростуризма.
В качестве главного совета готовящимся к отпуску вдали от дома россиянам Дмитрий Горин порекомендовал планировать путешествие заранее, так как это гарантирует возможность найти больше более качественных предложений по более интересной цене.
Ранее стало известно, что почти треть россиян сократила расходы на путешествия за последний год. Согласно данным исследования холдинга «Ромир», 29% респондентов экономили на путешествиях. Это более чем вдвое больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 12%.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Директор торгового центра застрелен в Подмосковье
- Зюганов предрек вал фальсификата из-за отмены советских ГОСТов
- Четыре человека стали жертвами стрельбы в мотеле в Австрии
- Рада не стала рассматривать проект Зеленского по импичменту
- Боинг экстренно вернулся в Москву из-за разгерметизации