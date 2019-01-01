В Ростуризме отметили рост числа отдыхающих за границей россиян

Дмитрий Горин отметил, что более бюджетным вариантом является перелет чартерными рейсами и покупка турпакета, который включает в себя и гостиницу, и перелет, и дополнительные экскурсии и услуги.

При этом в Ростуризме рекомендуют доверять организацию своего путешествия только профессиональным компаниям, официально зарегистрированным в реестре ведомства, либо агентам, имеющих договорные отношения с туроператорами, что можно проверить на сайте Ростуризма и Турпомощи. Если же отдыхающие отказываются от услуг официально проверенных компаний, то они возлагают все риски на себя.

«В этом случае все риски несет непосредственно клиент, выбирая поставщика, организатора своего путешествия. В этой ситуации нужно понимать репутацию отеля, репутацию и пунктуальность авиакомпании, но в любом случае самостоятельное путешествие лучше доверять и планировать через уже проверенные ресурсы, которые дают достоверную информацию», — подчеркнул советник руководителя Ростуризма.

В качестве главного совета готовящимся к отпуску вдали от дома россиянам Дмитрий Горин порекомендовал планировать путешествие заранее, так как это гарантирует возможность найти больше более качественных предложений по более интересной цене.

Ранее стало известно, что почти треть россиян сократила расходы на путешествия за последний год. Согласно данным исследования холдинга «Ромир», 29% респондентов экономили на путешествиях. Это более чем вдвое больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 12%.

