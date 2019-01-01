Половина россиян не сможет отдохнуть этим летом

Половина граждан России не собираются в отпуск этим летом. Об этом говорят результаты опроса, проведенного порталом Работа.ру.

52% опрошенных заявили, что не будут отдыхать летом. Большинство из них (32%) пояснили, что лишь недавно устроились на работу, сообщает Москва 24. Еще 15% признались, что у них нет денег на отдых. Часть опрошенных (14%) сказали, что по разным причинам не могут оставить свои рабочие места. А каждый десятый отметил, что не желает из-за отпуска терять зарплату, передает «ФедералПресс».

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал о самых популярных направлениях российских туристов на лето 2019 года.

