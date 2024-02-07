Опрос: Россияне предпочитают работать с друзьями, а не родственниками

В 2024 году в России стало меньше желающих работать вместе с родственниками, свидетельствуют данные опроса SuperJob.

Только треть опрошенных не против работать в одной компании с отцом или второй половинкой. А с матерью готовы работать только 20% россиян.

При этом совместную работу с другом или подругой положительно оценили 7 из 10 россиян.

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Порядка 52% опрошенных россиян согласны на уменьшение зарплаты ради дистанционного формата работы. Треть респондентов готова пожертвовать до 5% от зарплаты ради возможности работать из дома, 8% готовы потерять 6-10% дохода, а 6% готовы пожертвовать пятой его частью.

В России до 37% работодателей готовы предложить сотрудникам частичную удаленку, заявил член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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