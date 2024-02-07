Опрос: Россияне предпочитают работать с друзьями, а не родственниками

В 2024 году в России стало меньше желающих работать вместе с родственниками, свидетельствуют данные опроса SuperJob.

Только треть опрошенных не против работать в одной компании с отцом или второй половинкой. А с матерью готовы работать только 20% россиян.

При этом совместную работу с другом или подругой положительно оценили 7 из 10 россиян.