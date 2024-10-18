«Без диабета и зависимости»: Врач назвала самые «безопасные» сладости
Маргарита Королева заявила НСН, что из сладостей лучше выбирать темный шоколад, натуральный мармелад и зефир.
Темный шоколад, натуральный мармелад и зефир не приведут к формированию «сладкой зависимости», чрезмерное употребление сахара чревато диабетом и преждевременным старением, заявила НСН звездный диетолог Маргарита Королева.
18 октября отмечается Всемирный день конфет. Первое празднование состоялось не так давно – в 2010 году. Целью было привлечь внимание к конфетной индустрии и показать, что конфеты – это не только вкусная сладость, но и важный элемент культуры и традиций разных стран. Королева предупредила, что такая продукция может принести не только радость, но и вред.
«Чем дольше в полости рта мы рассасываем конфетку, тем в большей степени поднимается наш сахар. Это будет проблемой для людей с избыточной массой тела. Это как минимум приводит к преждевременному старению организма и кожным проблемам, как максимум - это может привести к сахарному диабету. В составе конфет обязательно есть жир, чтобы продукт был привлекателен по вкусу. Именно сочетание жира с сахаром наиболее привлекательно для мозга, это понимают производители. Происходит постепенное формирование зависимости от таких продуктов. Другие продукты на фоне конфет кажутся не такими приятными, человек начинает потреблять меньше полезной пищи», - рассказала она.
По словам диетолога, лучше выбирать темный шоколад, который точно не вызовет привыкания.
«Лучше брать шоколад с процентом какао на уровне 75. Вы можете шоколадку разделить на шесть-восемь приемов, есть только ее. На следующий день вам точно не захочется шоколада. Лучше всегда выбирать темный шоколад, он не будет вызывать зависимость. Мармелад тоже можно рассмотреть, а также зефир. Но зефир только натуральный, а не тот, который мы обсуждаем в последнее время», - добавила собеседница НСН.
Ранее диетолог Белоусова заявила, что здоровый человек может съедать до целой плитки шоколада в день, но выбирать лучше горький вариант, который не теряет функции сильнейшего антидепрессанта, передает «Радиоточка НСН».
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