Опрос: Россияне хотели бы просыпаться под шум моря

Начинать день с любимой музыки готовы 23% респондентов, а ещё 15% признались, что с утра их бодрит звук закипающего кофе или чайника.

Что касется музыкальных предпочтений, то 24% россиян с утра слушают любимые «школьные» хиты, 19% - рок-музыку, 16% - саундтреки из любимых фильмов. Электронную музыку включают 10% опрошенных, а инструментальную классику 7%.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1300 респондентов из 16 регионов России.

Ранее врачи сообщили, что хотят проводить операции под рок-хиты. В опубликованном ролике югорские анестезиологи отвечают на вопрос, какая музыка поможет создать идеальную атмосферу во время операции. Лидерами импровизированного опроса стали группы Queen, Gorillaz и «Наутилус Помпилиус», а также Михаил Круг, передает «Радиоточка НСН».

