Опрос: Россияне хотели бы просыпаться под шум моря
Почти четверть россиян (24%) хотели бы просыпаться под шум моря. Об этом свидетельствуют результаты опроса HiFi-стримминга «Звук».
Начинать день с любимой музыки готовы 23% респондентов, а ещё 15% признались, что с утра их бодрит звук закипающего кофе или чайника.
Что касется музыкальных предпочтений, то 24% россиян с утра слушают любимые «школьные» хиты, 19% - рок-музыку, 16% - саундтреки из любимых фильмов. Электронную музыку включают 10% опрошенных, а инструментальную классику 7%.
Отмечается, что в опросе приняли участие 1300 респондентов из 16 регионов России.
Ранее врачи сообщили, что хотят проводить операции под рок-хиты. В опубликованном ролике югорские анестезиологи отвечают на вопрос, какая музыка поможет создать идеальную атмосферу во время операции. Лидерами импровизированного опроса стали группы Queen, Gorillaz и «Наутилус Помпилиус», а также Михаил Круг, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru